Secondigliano: uomo violento portato in carcere, moglie e bambini in località protetta

Giovedì 9 Maggio 2019, 19:03

Gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.M., 41 anni, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di lesione personale.A seguito di denuncia presentata presso il Commissariato di P.S. Secondigliano è stata portata alla luce una grave situazione di maltrattamenti in ambito familiare da parte di un uomo nei confronti sia della moglie che dei figli minori.Il commissariato ha provveduto a mettere in sicurezza tutte le parti offese ed a collocarli in una località sicura, in attesa di un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’indagato, nonché a vigilare quotidianamente sulla loro sicurezza.All’attività di polizia giudiziaria del Commissariato Secondigliano, che ha portato alla luce una situazione di disagio e degrado, ha fatto seguito l’attenzione posta dalla Procura di Napoli alla vicenda ed il lavoro dell’Autorità Giudiziaria, che ha consentito in tempi brevissimi di emettere l’ordinanza della custodia in carcere per l’indagato, approntando e garantendo un’immediata tutela per le persone coinvolte nella vicenda ed offese dal reato.