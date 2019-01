Security danger, migranti sfruttati per i controlli ai concerti con falsi certificati della prefettura di Napoli

Lunedì 28 Gennaio 2019, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 13:54

Un meccanismo ben collaudato quello ricostruito dai carabinieri di Reggio Emilia, nello sfruttamento dei migranti per la security dei grandi eventi, «che di fatto ha esposto decine di migliaia di persone a un rischio incommensurabile in termini di sicurezza, in un periodo di elevata sensibilità e attenzione in tema di potenziali attentati terroristici», ha detto il colonnello Cristiano Desideri. Stando alle indagini i due arrestati reggiani, madre e figlio, attraverso una ditta falsamente operante nel settore di portierato, con la complicità di almeno due società di sicurezza - formalmente titolari dei contratti di appalto o subappalto con gli organizzatori - avrebbero reclutato un centinaio di persone, tra le quali profughi richiedenti asilo, sbarcati in Italia dalla Libia da pochi mesi dopo essere stati salvati in mare, nonché nomadi e pregiudicati, privi di autorizzazioni, dotandoli a poche ore dai singoli eventi di tesserini di riconoscimento con le iscrizioni della Prefettura di Napoli falsamente attestanti la pubblica certificazione di addetti alla sicurezza. Solo al momento dell'inizio dell'evento musicale, poi, incollavano le fototessere degli interessati. Tutti gli addetti alla sicurezza stranieri, incapaci di parlare e comprendere la lingua italiana, venivano adescati tramite annunci online pubblicati dagli indagati.