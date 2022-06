Sedicenne accoltella un coetano arrestato per tentato omicidio

Sedicenne campano arrestato per tentato omicidio. Questo dopo che mercoledì sera gli agenti sono intervenuti in via Marconi angolo piazza XI Settembre a Brusciano per la segnalazione di una rissa tra alcuni giovani. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato numerose tracce ematiche sul manto stradale e alcuni testimoni hanno raccontato loro che, poco prima, un gruppo di ragazzi aveva litigato per futili motivi e, dopo qualche ora, uno di loro, con un coltello a serramanico, aveva colpito un altro, ferendolo gravemente in zone vitali.

Identificato l’aggressore: nella sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. Il ragazzo ha confesso davanti al pm. E, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto per il sedicenne la misura del collocamento in comunità.