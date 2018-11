Sedie e bagnarola e il posto auto è assicurato: l’ironia del web

Venerdì 9 Novembre 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 18:40

TORRE ANNUNZIATA - Bacinella e sedie per occupare il posto auto: l’ironia del web. Sta facendo il giro del web tra i gruppi di denuncia e segnalazione della città corallina la foto di un cittadino che denuncia l’occupazione impropria di spazio pubblico. È accaduto stamattina in via Gino Alfani dove qualcuno, per trovare il parcheggio libero sulle strisce bianche, magari al ritorno da lavoro, ha messo delle sedie e una bacinella.Vista la difficoltà di trovare parcheggi e visti, soprattutto, i prezzi delle strisce blu. «Un modo per trovare subito parcheggio? - l’ironia del web – A Torre si può, tre sedie sfondate e una bagnarola et voilà, il posto è riservato. Tanto, chi controlla?».