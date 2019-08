CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Agosto 2019, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 08:59

«Pubblichiamo il nome e cognome di questa persona. Mettiamolo alla gogna per mostrare a tutti chi è che rovina la faccia di questa città». Patrizio Oliva è uno che la faccia per le Universiadi l'ha messa dall'inizio di questa avventura. Fu il primo che arginò l'offensiva di testimonial non napoletani ricordando come questa città non avesse bisogno di persone straniere e ingaggiando un braccio di ferro addirittura con il Coni. Ora la notizia dei sediolini rubati lo coglie più che di sorpresa, sconfortato. «Posso usare una espressione napoletana?» Prego. «Ti scende o core int'e cazette...».«Perché non è possibile fare questa brutta figura. Questa notizia gira il mondo. Ci preoccupiamo troppo della privacy. Questa persona deve essere messo alla gogna così come tutti quelli che si comportano in questo modo».«Mi ha coinvolto Massimiliano Gallo. Ho mandato un videomessaggio. Dobbiamo pensare allo stadio come se fossimo a casa nostra».