Questione di giorni, il tempo che arrivino le ultime autorizzazioni necessarie, e i lavori per il rifacimento dei 55000 sediolini dello stadio San Paolo prenderanno il via. In tempo per consegnare lo stadio entro il 30 giugno, data di chiusura dei lavori fissata nella proposta dell'associazione temporanea d'impresa che fa capo alla Mondo che si è aggiudicata l'appalto per rivestire lo stadio del Napoli di biancazzurro. È questo il crono-programma che - se rispettato - consentirà alle Universiadi napoletane di offrire al mondo lo spettacolo di un San Paolo rinnovato in occasione della cerimonia d'apertura dei Giochi in programma il 3 luglio prossimo.



«L'Ati che si è aggiudicata i lavori - spiega all'Ansa il commissario Gianluca Basile - ci ha garantito la consegna entro il 30 giugno, ma nei patti rientra anche la possibilità di spalmare il lavoro su tre turni. Come è già avvenuto per l'impianto di illuminazione, i lavori non intralceranno l'attività sportiva del Calcio Napoli. In questo senso sarà molto utile la sosta di campionato del 24 marzo. Essendo ben chiaro - precisa Basile - che il grosso dell'intervento verrà effettuato a campionato finito». I lavori al San Paolo targati Universiadi andranno oltre i sediolini e il maxi schermo che verrà lasciato in dono finita la manifestazione. «Vogliamo che il San Paolo diventi uno stadio con tantissime attrezzature - osserva Basile - così da garantire ai tifosi tutti i comfort possibili. A campionato in corso si lavorerà sull'anello superiore per non intralciare la visibilità dagli altri settori. I settori verranno chiusi parzialmente nelle zone superiori, ma tutto ciò si verificherà dopo la chiusura del campionato. Stiamo lavorando per evitare i ritardi. C'è sempre difficoltà ad avviare le opere pubbliche ma ad oggi - conclude Basile - siamo nei programmi stabiliti».

Mercoledì 6 Marzo 2019, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA