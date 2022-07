Seimila negozi comunali: occupati da chi non paga. Nel mirino anche i circoli

Sono 6188 e sono occupati da chi o non paga il canone, o da abusivi o da chi ha un titolo “pezzotto”. Di cosa si tratta? Di beni a uso “non abitativo”, un pezzo dello sterminato patrimonio immobiliare del Comune - che ammonta a 65.494 cespiti - che specificamente è indicato come immobili a “uso commerciale”. Una piaga ventennale quella della gestione del patrimonio. «È stata avviata una ricognizione di tutte le situazioni irregolari, in relazione ai titoli e alla morosità, che “NapoliServizi” valuta in 264.516.283,03 milioni, che investono in gran misura sia gli immobili Erp, sia il patrimonio disponibile, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, commerciale ed altro».

Questo scrive nella sua relazione al bilancio 2022-2024 l’assessore competente Pier Paolo Baretta. Quale rimedio sta mettendo in campo il Comune per questa tipologia di cespiti? Tutto scritto nel bilancio: «La valorizzazione del patrimonio immobiliare ad uso non abitativo sarà implementata attraverso procedure di affidamento ad evidenza pubblica per l’assegnazione di cespiti per finalità commerciali e per fini sociali e culturali. Riguardo agli immobili già assegnati si procederà ad adempiere alle istanze di voltura a favore degli aventi diritto anche attraverso il recupero delle istanze in attesa di definizione». La sostanza è che il censimento - ovvero la ricognizione - è quasi finito, formalmente verrà chiuso entro il 31 dicembre ed entro quella data chi non è in regola se ne ha la possibilità dovrà rientrare nella legalità, altrimenti dovrà lasciare l’uso del bene del Comune. Lo stesso vale per altri 101 cespiti, di cui 91 catalogati alla voce “Circolo, associazione, centro culturale” e 10 come “Centro sociale e rieducativo”. Per tutti ci sarà - come dicono in gergo i tecnici - «la verifica del titolo». E tra queste verifiche c’è una fattispecie particolare: ci sono contratti regolari, poi scaduti senza rinnovo ma con il bene che continua a essere occupato sostanzialmente senza pagare nulla. Stime abbastanza accreditate - perché provengono dal Comune e che risalgono al 2020, poi tutte le attività si sono fermate per l’epidemia da Covid - spiegano che il 60 e l’80% di questi beni hanno lo status di «Posizioni non lineari». Di qui una strategia da “alto impatto” ovvero chi vi risiede o paga o mostra un titolo valido o lascia il bene. E la novità - oltre alla ricognizione - sta nel fatto che il Comune attingerà a una graduatoria in via di formazione messa a disposizione della Regione che ha varato una piattaforma unica al riguardo.

Gli step sono chiari e devono essere rapidi: «Definizione entro il 31 dicembre del programma di ricognizione del patrimonio immobiliare (con esclusione del patrimonio Erp) finalizzato ad individuare i contenziosi in atto e l’identificazione dei dati catastali per ciascuna unità immobiliare». Non è finita qui perché per gli immobili a uso non abitativo è stabilito «l’adeguamento dei canoni prevedendo l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione degli immobili liberi o in fase di rilascio». E per accelerare ancora di più in questi sei mesi verrà lanciato «un piano di smaltimento delle pratiche di subentro/rinnovo dei contratti di locazione o concessione scaduti».



I cespiti ad uso non abitativo sono tanti e il Comune per la loro valorizzazione - ai fini più sociali - sta mettendo in campo un piano articolato con «interlocuzioni con l’Accademia delle Belle Arti, Fondazione Banco Napoli, Formez, Teatro Mercadante, Asl Napoli 1 e Città metropolitana tese alla valorizzazione di cespiti di rilevanza strategica per un progetto complessivo di valorizzazione degli immobili a beneficio della città e dei servizi resi alla cittadinanza». La sostanza cambia poco: chi non ha titolo e ha goduto di assegnazioni a cuor leggero dovrà lasciare il bene. Vale per i negozianti e per i circoli - e ce ne sono di molto danarosi come quello del Tennis o il Posillipo che sull’adeguamento del canone sono nel mirino - o per i centri sociali e le associazioni. E la dismissione che fine ha fatto - in attesa che l’accordo con Invimit decolli e servono almeno un paio di anni? Le cause del flop sono state così descritte nel bilancio: «Problematiche legate alle stime effettuate probabilmente da rivedere o aggiornare; rilascio nulla osta Sovrintendenza e abusi edilizi e aggiornamenti catastali da effettuare con specifica copertura finanziaria».