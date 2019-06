Napoli, la moda dei selfie estremi: due 16enni precipitano da tetto supermarket

Venerdì 28 Giugno 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 09:55

Due 16enni napoletani sono caduti da una recinzione questa notte, precipitando da un'altezza di 5 metri. I due minori si erano arrampicati sulla recinzione per scattarsi un selfie e dopo aver perso l'equilibrio, erano finiti al di sotto del muro scavalcato.L' episodio è avvenuto in via Nazionale delle Puglie, a Ponticelli, nei pressi del parcheggio di un supermercato dove i due ragazzini si stavano scattando delle foto pubblicandole sui social.Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118,con la postazione "Miano" e "Areoporto" "che hanno soccorso i minori, entrambi lievemente feriti e contusi nonostante l'altezza da cui erano precipitati. La caduta è stata attutita dalle siepi che si trovavano al di sotto della recinzione.