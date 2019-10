Giovedì 10 Ottobre 2019, 18:57

La scrittrice e commentatrice tv Selvaggia Lucarelli posta un suo articolo pubblicato stamane sul "Fatto", si tratta di una lunghissima sequela irridente di luoghi comuni sulla città che si conclude con una sferzata sulla permalosità dei napoletani che si sono sentiti offesi da uno spot delle merendine che attualmente va in onda su ogni canale televisivo.In quello spot un apparecchio elettronico minaccia di rendere insopportabile la colazione di un'allegra famiglia trasmettendo una canzone neomelodica che, puntualmente, viene diffusa. QUalcuno s'è sentito offeso e l'ha fatto notare, la commentatrice Lucarelli è scesa in campo con una montagna di parole che mettono in ridicolo la città e ha concluso che lei davanti a quello spot televisivo s'è divertita.C'è, però, un dettaglio di non secondaria importanza, qualche giorno prima la Lucarelli aveva postato una foto della sua casa letteralmente invasa dalle stesse merendine dello spot pubblicitario,era la sua maniera per ringraziare l'ufficio stampa di quell'azienda che aveva inteso rendere omaggio a un endorsement in favore dei prodotti di quella specifica marca nel corso della battaglia sulla tassazione delle merendine.Il mondo social ha osservato e fatto le proprie considerazioni. Un'azienda riempie di merendine la casa di un commentatore social e questi qualche giorno dopo irride un'intera città per difendere lo spot pubblicitario di quella stessa azienda.