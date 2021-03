Semaforo verde per il viadotto di Acerra, via libera alla Tav per Bari

Acerra. È stato installato ad Acerra il primo dei tre ponti ad arco della tratta Napoli Cancello progettata da Italferr del gruppo Ferrovie dello Stato.

La posa del mastodontico ponte ( 2500 tonnellate di peso e lungo circa 80 metri con un'altezza di 21 metri) erano cominciati venerdì scorso e si sono conclusi domenica pomeriggio. E nei prossimi mesi saranno realizzati altri due viadotti sulla tratta lunga 15 chilometri e mezzo che metterà in comunicazione le città dell’hinterland, Napoli e Caserta con la linea ad Alta capacità per Bari, tramite la stazione di Afragola. Lungo il tracciato verranno realizzate due nuove fermate (Casalnuovo e centro commerciale Ipercoop), una nuova stazione ad Acerra e la soppressione di ben 12 passaggi a livello (di cui 4 solo ad Acerra) attualmente presenti lungo la tratta storica Napoli - Caserta via Cancello.

Questo primo viadotto consentirà alla nuova linea ferroviaria diretta a Bari di scavalcare l’asse Mediano all’altezza di Acerra.

Oltre alla Napoli - Cancello si sta lavorando anche alla realizzazione della Apice-Hirpinia. Alla costruzione delle due tratte che costeranno oltre 1500 milioni di Euro, sono attualmente all'opera ben 600 persone, destinate a diventare 930 entro il 2022. A questi dipendenti si aggiunge inoltre una filiera di fornitori, che sulla sola tratta Napoli-Cancello è rappresentata da ben 300 aziende italiane di cui ben 183 del Sud.

La variante alla linea Napoli-Cancello costituisce il primo segmento dell’itinerario Napoli – Bari. Il nuovo tracciato parte dalla stazione Tav di Afragola. I binari lambiranno il polo commerciale Ipercoop con la realizzazione di una prima stazione, poi proseguono verso nord circumnavigando l’abitato di Acerra a sud verso Pomigliano per poi riconnettersi al vecchio tracciato Napoli –Cancello alla periferia della città.

Il vecchio tracciato tra Napoli ed Acerra dovrebbe essere dismesso e diventare una sorta di boulevard di collegamento tra le città toccate dalla vecchia ferrovia. Le FS sono disponibili a vendere al Comune di Acerra i 100mila metri quadri del vecchio tracciato, ma la Regione non ha più a disposizione i fondi che aveva previsto di stanziare nel 2005 per la bonifica e la riqualificazione