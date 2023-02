Seminario e premio per neolaureate intitolato alla giovane chimica Ornella Vittorioso

Un seminario di studi e il premio per neolaureate intitolato alla giovane chimica Ornella Vittorioso: queste le iniziative previste in occasione della “Giornata internazionale delle donne e ragazze della scienza”. Si tratta di un appuntamento in programma ad aprile che, dal prossimo anno, sarà cadenzato tra il 5 e l’11 febbraio, durante la settimana delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem). «Siamo e saremo sempre impegnati - afferma Rossella Fasulo, presidente dell’Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania - alla formazione di professionisti altamente specializzati. Il mercato del lavoro è sempre più alla ricerca di queste figure e gli Ordini, insieme con la scuola, possono rappresentare un valido strumento per formare o specializzare profili professionali con background Stem».