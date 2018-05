Martedì 29 Maggio 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 18:29

«Il diritto alla cura, la cura del diritto»: è il seminario in programma mercoledì 30 maggio, alle 9, organizzato nell'aula Tecce in via Armanni 20 a Napoli da Psichiatria democratica e il dipartimento di salute mentale dell'Asl Napoli 1 Centro in collaborazione con Magistratura democratica, Medicina democratica e Cgil Napoli.