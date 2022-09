«Nuove sofferenze, vecchi pregiudizi»: domani il seminario sulla salute mentale in carcere

Ancora oggi chi ha una sofferenza psichica deve affrontare, oltre alla malattia, anche il pregiudizio e lo stigma. Una condizione che aggiunge sofferenza alla sofferenza e che è ancor più pesante per chi si trova a scontare una pena detentiva. Ecco perché la direzione strategica aziendale e il dipartimento di salute mentale della Asl Napoli 1 Centro ha voluto organizzare per mercoledì 21 settembre una giornata di confronto sul tema «Nuove sofferenze, vecchi pregiudizi. Come tutelare i diritti delle persone con disagio psichico in contesti restrittivi». All’appuntamento, che inizierà alle 15.00 presso il salone Monumentale dell’ex Ospedale Psichiatrico «Leonardo Bianchi» sarà presente il garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. Da tempo il dipartimento di salute mentale della Asl Napoli 1 Centro diretto dalla dottoressa Luisa Russo - in sinergia con la unità operativa di medicina penitenziaria diretta dal dottore Lorenzo Acampora - è attivamente impegnato nella costruzione di percorsi di collaborazione con le altre Istituzioni competenti per nuove modalità di gestione e di presa in carico delle persone con sofferenza psichica autrici di reato o che si trovano in contesti di privazione di libertà.

Tuttavia, l’attuale situazione di emergenza negli istituti penitenziari come nell’intera società, impone riflessioni e proposte innovative e condivise per garantire risposte più appropriate ai nuovi bisogni di salute mentale ed alle nuove forme di sofferenza psichica. L’evento avrà anche un valore fortemente simbolico, visto che sarà ospitato in un luogo che in passato rappresentò la chiusura e la separazione delle persone dai loro contesti abituali di vita, e che oggi invece riapre al pubblico e alla comunità nel segno di un nuovo orizzonte etico, culturale e scientifico. Al seminario, presentato dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva e introdotto dalla direttrice del dipartimento di salute mentale, Luisa Russo, parteciperanno Lucia Castellano, direttrice provveditorato Regionale Amm.ne penitenziaria Napoli, Carlo Berdini, direttore della C.C. di Poggioreale, Giulia Russo, Direttrice del C.P. di Secondigliano, Gianluca Guida, Direttore dell’istituto penitenziario minorile di Nisida, Samuele Ciambriello, garante Regionale dei detenuti, Giuseppe Nese, coordinatore gruppo Regionale prevenzione e gestione Rems e salute mentale in carcere, Antonio Cavaliere, professore Ordinario Diritto Penale dell’Università «Federico II» di Napoli, Claudia Milone, avvocato penalista componente Giunta Camera Penale di Napoli. Interverrà Mauro Palma, garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.