Sabato 6 Luglio 2019, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preso a Port'Alba uno spacciatore senegalese. Dombo Suare, 21 anni, è stato intercettato dagli agenti di polizia mentre cedeva a una ragazza una bustina di marijuana in via San Sebastiano.Perquisito, lo straniero è risultato in possesso di 13 dosi per complessivi 18 grammi di marijuana e 2 stecche di hashish oltre a qualche decina di euro. Tutto sequestrato. Il senegalese aveva fatto richiesta di asilo.