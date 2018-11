Napoli, davanti al Comune in scooter e senza casco: «Siamo in preda alle babygang»

Lunedì 12 Novembre 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 17:36

Piazza Municipio, ore 22.43. E’ la diretta facebook di una cittadina napoletana che, in preda al panico, prende il suo cellulare ed improvvisa una diretta facebook davanti Palazzo San Giacomo. «Guardate che succede – reclama Ornella – è davvero sconvolgente vedere questo scempio, davanti il palazzo del Comune di Napoli. Adolescenti su motorini, senza casco, che spadroneggiano facendo addirittura i cavalli su una ruota».Una presa di possesso del territorio, un atto dimostrativo a cui però dovrebbe seguire un’azione punitiva da parte dell’amministrazione comunale. «Mi pare un segnale chiaro – reclama un cittadino – siamo di fronte ad un atto di forza a senso unico, a cui però non segue un’azione costruttiva della nostra amministrazione; non è la prima volta che accade - continua il residente – ma non ricordo che ci sia mai stato un affronto così evidente». E conclude: «Questo silenzio dell’Amministrazione e delle forze dell’Ordine mi spaventa».