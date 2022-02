Inseguimento sul lungomare tra Napoli e Pozzuoli ad alto rischio incidente. Fino a quando la polizia non ha bloccato un 23enne napoletano, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli sono state contestate 4 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa, velocità non commisurata e guida contromano. La sua autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.