È piazza Mercato il simbolo della Napoli disperata, a un estremo la mensa dei poveri dove il gruppo di volontari di padre Francesco Sorrentino ogni giorno sfama circa cinquecento, all’estremo opposto la sede dell’Associazione Gioventù Cattolica, l’Assogioca, che prepara senza sosta buste di spesa per consentire a 250 famiglie di mettere un piatto a tavola. 150 metri in linea d’aria separano i due luoghi, un filo di identica disperazione unisce quello spazio.



Alla mensa del Carmine il pasto viene consegnato a partire dalle 13. Ma alle 11 ci sono già una decina di persone in fila. Nelle cucine c’è un’attività vivace, le persone da accontentare saranno tantissime, lo sanno bene tra i fornelli: cinquecento bocche da sfamare ogni santo giorno, con l’alea della chiusura estiva di altre mense cittadine che potrebbe spostare in questo luogo anche un altro centinaio di persone.

Nella fettina di percorso che conduce alla mensa, sottoposto al manto stradale di via Marina, si presentano quasi esclusivamente stranieri, per la maggioranza uomini e donne che vivono in strada e non hanno altra possibilità di vita, e di cibo, se non quella delle cucine di quella mensa.

Quando manca più di un’ora all’appuntamento, in attesa c’è una piccola truppa di affamati. Una donna chiede attenzione, spiega di avere sete, arriva una brocca d’acqua con la quale lei riempie la sua bottiglina di plastica che mette da parte come se fosse un tesoro. L’uomo con la brocca la invita a fare un po’ di sorsi, le mostra la brocca, la convince che quella bottiglia verrà riempita nuovamente, e ancora e ancora finché sarà passata la sete. La donna ha sguardi di ringraziamento, beve e sorride, poi torna al suo posto in attesa dal momento in cui sarà distribuito il cibo.

Nel mese di agosto, attorno alla mensa e alle Torri Aragonesi si muove un gruppo di giovani volontari che arrivano dall’altra parte della piazza, proprio dalla sede dell’Assogioca. Tentano di rendere attivo il progetto di educazione ambientale che, in parole povere, significa convincere le persone che prendono il cibo alla mensa a non gettare i loro rifiuti nei giardinetti e nel fossato che sta di fronte. La battaglia è impari, in pochi accettano di utilizzare i contenitori dei rifiuti: i ragazzi, con pazienza, vanno a raccogliere la roba lasciata ovunque e cercano di ripulire tutto dopo il passaggio di chi s’è sfamato. In tutta l’estate hanno avuto un solo giorno libero, a Ferragosto, e la mattina seguente i rifiuti erano ovunque, così c’è stato doppio lavoro per ripulire l’area.

L’associazione Gioventù Cattolica, presieduta da Gianfranco Wurzburger, ha anche predisposto la presenza di un mediatore culturale, Abdou Barry, che per tutti è Dudù. È un ragazzo vivacissimo, in Italia dal 2016, sbarcato minorenne come tanti migranti; solo che Dudù aveva voglia di trovare la sua strada e ha fatto di tutto per riuscirci: è stato barman, ha conseguito il titolo per diventare Oss, ha fatto il servizio civile all’Assogioca dove poi è rimasto come collaboratore. Padroneggia quattro lingue e sei dialetti africani, in pratica riesce a parlare con chiunque si presenta alla mensa dei poveri: «Cerco di offrire un sorriso e qualche indicazione. Sono persone in balìa della vita e della strada. Ci sono anche momenti di tensione perché non tutti sono amichevoli, ma cerco sempre di stemperare, e se la situazione si fa difficile mi allontano e vado verso i carabinieri che sono sempre lì per sorvegliare che tutto vada bene».



Dudù e gli altri volontari, a fine agosto torneranno ad occuparsi dei bambini di piazza Mercato, l’attività principale dell’Associazione assieme alla gestione della logistica dei pacchi alimentari.

Sono quasi 250 le famiglie che hanno chiesto un sostegno per poter dare da mangiare ai figli: due volte al mese vengono contattate “sono pronte le vostre buste”. C’è anche chi ha difficoltà a presentarsi alla sede dell’associazione, così i ragazzi vanno a portare la spesa a domicilio. Si tratta in maggioranza di persone che non avranno problemi con la cancellazione del Reddito di Cittadinanza: «Sono persone che non ne usufruiscono», spiega il presidente Wurzburger. Non va oltre, sono gli stessi beneficiari del sostegno a chiarire: «Io mi arrangio con ogni lavoro possibile, è una questione di dignità - dice con orgoglio Gennaro (nome di fantasia perché chiede di non essere riconoscibile) - pure mia moglie lavora, va a fare i servizi. Non chiediamo soldi allo Stato, vogliamo guadagnarceli, però la busta della spesa ci aiuta a non far mancare nulla ai nostri due bambini». In realtà qualche furbetto si insinua pure nel mondo della solidarietà: «Ma li individuiamo presto e li cancelliamo dalla lista delle famiglie bisognose», taglia corto Wurzburger.

Le buste della spesa vengono riempite grazie alla Caritas ma non solo; ci sono le donazioni, di soldi o di alimenti, che arrivano all’associazione. E c’è anche la possibilità di dare una mano con un clic sullo smartphone collegandosi alla pagina unpaniereperte.it dove c’è un elenco di beni da destinare alle famiglie bisognose e un prezzo, bassissimo, per riempire le buste: carne, pane, frutta, ma anche crema al cioccolato e gelato perché in una famiglia dove ci sono bimbi, veder spuntare la Nutella dalla busta portata dai volontari equivale a un’esplosione di gioia inimmaginabile.