Lunedì 2 Luglio 2018, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 09:21

I vertici della federazione internazionale degli sport universitari (Fisu) chiedono chiarezza. Il governo deve spiegare la sua posizione su Napoli 2019 e confermare il commissario prefettizio scelto dai predecessori del Pd. La Regione annuncia iniziative giudiziarie se si continuerà con il progetto del villaggio olimpico nella Mostra d’Oltremare. Per l’insediamento occorre trovare altri 30 milioni. E senza decidere sul villaggio olimpico Coni e Coni Servizi non muovono un dito. Le Universiadi non sono mai state così a rischio. E se crolla la manifestazione sportiva, a valanga, arriva una clamorosa figuraccia internazionale per Napoli, e potrebbe saltare i finanziamenti per gli impianti sportivi che, senza evento, non sono più giustificati.Domani il vertice a Roma per le Universiadi. Un incontro voluto dai vertici della Fisu il 14 giugno scorso per verificare «la piena cooperazione di tutte le parti coinvolte per la riuscita della manifestazione». È, inoltre, la prima riunione a cui partecipano gli uomini del nuovo governo che deve confermare l’interesse nazionale per i giochi napoletani e l’incarico al commissario governativo Luisa Latella.