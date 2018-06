Raffica di rapine a Marano: banditi scatenati, rubati auto e gioielli

Domenica 3 Giugno 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 18:57

MARANO - Una sequela di rapine e furti in città. Quattro le rapine registrate nell'ultima settimana, tutte messe in atto in pieno giorno e in zone densamente popolate. I commercianti sono rassegnati, la gente è spaventata. E' questa l'attuale fotografia di Marano, la città roccaforte di potenti organizzazioni criminali - in larga parte depotenziate dalle operazioni della magistratura - ma da tempo diventata terreno di conquista per i cani sciolti del territorio, le bande di extracomunitari, i giovani pusher e malviventi di ogni risma.Ieri l'ennesimo episodio. Due uomini, entrambi a bordo di uno scooter, hanno agito in via Vallesana, dove un uomo è stato derubato dell'orologio. Nei giorni scorsi, invece, i malviventi avevano preso di mira autovetture e passanti, minacciati con armi da fuoco.