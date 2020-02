Blitz in discoteca a Napoli, i vigili urbani spengono la musica e sequestrano il locale

Gli agenti dell’unità operativa Chiaia e della tutela minori hanno sottoposto a sequestro una discoteca in via Girolamo Santacroce affollata da minorenni prevalentemente in età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Il locale, intercettato a seguito di monitoraggio dei social e di segnalazioni, al momento del controllo, risultava sprovvisto delle autorizzazioni per lo svolgimento di serate danzanti a tutela della sicurezza. Durante l’intervento, per garantire l’incolumità dei giovani avventori, si permetteva ai gestori di interrompere in sicurezza la serata e attendere che i 190 ragazzi trovati venissero prelevati dai genitori all’orario preventivato per tornare a casa. Una volta sfollato il locale veniva sottoposto a sequestro e il gestore denunciato per mancanza di agibilità e certificato prevenzione incendi.

