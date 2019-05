Giovedì 2 Maggio 2019, 16:59

Un locale di oltre trecento metri quadri, a ridosso del Parco Vesuvio, adibito a officina e autocarrozzeria e privo di qualsiasi autorizzazione, è stato sequestrato dai carabinieri. Pesanti le accuse per smaltimento illecito di rifiuti industriali, per scarico illegale di acque reflue provenienti dall’attività e per aver esercitato i lavori di verniciatura e altro senza le dovute autorizzazioni. I militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano, guidati dal maresciallo, Giuseppe Sannino e coordinati dal maggiore Simone Rinaldi della compagnia di Torre Annunziata, hanno scovato l’opificio in via Zabatta nella zona alta della città. Sequestrato l’intero immobile e tutte le attrezzature, grazie anche all’intervento dell’ispettorato Asl di Pomigliano d’Arco, che ha rilevato numerose inadempienze riguardo alle normative sul lavoro.