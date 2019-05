Giovedì 2 Maggio 2019, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 10:33

Circa 5 mila controller (dispositivi utilizzati nei videogiochi su playstation) contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza termine di un'indagine sui distributori di prodotti «hi-tech» contraffatti. Otto persone sono state denunciate.Il valore di mercato dei dispositivi sequestrati è di 120 mila euro. I baschi verdi della Compagnia di Torre Annunziata hanno operato sequestri dei dispositivi, che riproducevano i marchi delle più diffuse consolle per videogiochi, nella sede di un'impresa importatrice in provincia di Caserta ed in alcuni punti vendita tra Torre Annunziata e Pompei.