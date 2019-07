Napoli, sequestrati beni e soldi a società che ha evaso 4,5 milioni di Iva e Ires

Martedì 9 Luglio 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 10:12

Sequestrati 4,5 milioni in beni e soldi sui conti correnti alla società G. Srl, operante a Nola nell'ambito del commercio all'ingrosso e al minuto di profumi e cosmetici. E' l'esito di un'indagine della Guardia di Finanza che è durata diversi mesi.Al gruppo dei finanzieri di Nola è bastata una visita ispettiva per scoprire che erano state evase le imposte con dichiarazioni infedeli per gli anni 2014, 2015, 2016 evitando di versare due milioni per l'Ires e due milioni di Iva. Un altro mezzo milione di Iva, dal 2013 al 2017, è risultato evaso con in più l'occultamento o la distruzione della documentazione.Per questo sono stati sequestrati beni, oltre che 400mila euro del conto corrente della società, per l'intero importo evaso mentre i rappresentanti legali della società sono stati denunciati.