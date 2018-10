Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 11:29

Oltre un milione e trecentomila euro in beni immobili e mobili sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Nola a un imprenditore del settore del commercio di autovetture dell'area Nolana per omesso versamento dell'Iva nell'anno 2013.La misura cautelare di sequestro preventivo è stata emessa dal Gip del Tribunale di Nola su disposizione della Procura dopo una serie di accertamenti che hanno consentito di verificare l'omesso pagamento dell'importo per oltre un milione e 300mila euro. La Guardia di Finanza ha, quindi, proceduto al sequestro di conti correnti ed altri rapporti intestati alla società, oltre che ai beni mobili ed immobili del suo rappresentante legale, per l'equivalente dell'Iva non versata all'Erario, sulla base della dichiarazione, di oltre 1milione 304mila euro