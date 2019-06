Martedì 25 Giugno 2019, 08:06

140 cardellini,72 dei quali erano senza anello inamovibile e quindi di dubbia provenienza. Insomma una vera centrale di smistamento di animali protetti quella scoperta dai carabinieri forestali e dalle guardie della LIPU a Quarto nell'area Flegrea. Gli uccelli erano tenuti in una voliera di circa 60 mq. in un attico di un'abitazione privata al centro della cittadina.L'operazione è partita dopo una segnalazione arrivata alla Lipu e diversi giorni di appostamenti da parte dei volontariguidatida Giuseppe Salzano. Avuta la certezza che all'interno del palazzo vi fossero gli animali di specie protetta, sono intervenuti unitamente ai carabinieri forestali della stazione di Marigliano guidati dal maresciallo Alessandro Cavallo e inviatisul posto dalla centrale del 1515. Il proprietario dell'attico, deferito all’A.G.per detenzione illegale di specie protetta, non ha saputo dimostrare la provenienza di tali cardellini dichiarando invece di possederli da molto tempo perché "amatore".Per i carabinieri e per le guardie della Lipu si tratta invece di traffico illecito di uccelli protetti da immettere sul mercato clandestino anche perché lo stesso soggetto risultava già recidivo per analoghi reati. Giuseppe Salzano, coordinatore regionale delle guardie LIPU della Campania, ha condotto le indagini a seguito di una segnalazione pervenuta presso gli uffici della LIPU relativa proprio al reato di uccellagione e detenzione di animali protetti. I 72 Cardellini sono stai posti sotto sequestro e per evitare successivo stress da cattura e detenzione in cattività ,sono stati immediatamente liberati nelle campagne adiacente al comune di Quarto, in una località idonea e reintegrati nel loro habitat naturale.“E’ davvero incredibile che ancora oggi sia così fiorente il commercio di animali protetti - dichiara l’Avv. Fabio Procaccini, Delegato Provinciale della LIPU di Napoli - Invitiamo chiunque sia a conoscenza di fatti simili a denunciare alle Forze di Polizia o di informare noi, tramite la pagina Facebook LIPU NAPOLI. Solo così – conclude Procaccini - potremmo salvare tanti animali”