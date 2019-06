Sequestrato autolavaggio sprovvisto del registro di carico e scarico dei rifiuti

Sabato 8 Giugno 2019, 15:05

I carabinieri della stazione forestale Parco di Ottaviano hanno sottoposto a controlli un autolavaggio su via Santa Maria la Scala sprovvisto del registro di carico e scarico dei rifiuti.Il proprietario, che non ha esibito la documentazione che attesta il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti nell’impianto, è stato denunciato e gli sono state comminate sanzioni amministrative per 2.000 euro.I militari hanno sequestrato l’autolavaggio, le attrezzature e la vasca di raccolta delle acque reflue.