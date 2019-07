Casandrino, sequestrato compattatore Esi che sversava percolato sulla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Luglio 2019, 12:00

CASANDRINO - La polizia locale, guidata da Giovanni Migliaccio, ha disposto il sequestro di un autocompattatore della ditta Esi(Ecologia e Servizi Italia Srl), che si occupa della raccolta dei rifiuti da novembre scorso. Diverse le segnalazioni ai caschi bianchi per un problema nel trasbordo dell'umido. Nel corso dell'operazione del passaggio dei sacchetti dai mezzi più piccoli all'autocompattatore si è verificata la fuoriuscita di percolato, liquido pericoloso per l'ambiente. «Si tratta di una cosa che può accadere» fa notare il comandante della polizia locale «ma la frequenza del problema e la grande quantità di liquido fuoriuscita ieri, in via Caiazzo, ci ha indotto ad intervenire ed a mettere in atto le procedure per il sequestro del mezzo».