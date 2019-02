Sequestrato dai carabinieri forestali manufatto abusivo nel Parco del Vesuvio

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 17:50

I carabinieri forestali della stazione di Ottaviano, Gruppo Parco Nazionale del Vesuvio guidato dal colonnello Antonio Lamberti, hanno sequestrato in zona C2 in Pieno Parco ad Ottaviano, in area con vincolo paesaggistico , un manufatto in costruzione completamente abusivo.Al momento del blitz dei militari, effettuato con l'ausilio dei tecnici comunali, si stava realizzando un ulteriore rialzo del vano posto al secondo piano con muratura in laterizi forati e copertura con struttura in ferro e soprastante lamiera coibentata interessando una superficie di circa 32 metri quadri ed una volumetria di 280 metri cubi. In più la realizzazione di due tratti di muratura a piano terra per la formazione di un ampio locale privo, allo stato, di copertura per oltre 50 metri quadri.L'intero manufatto è risultato privo permesso di costruire e del Nulla Osta da parte del Parco Nazionale del Vesuvio in quanto area ricadente in zona vincolata.Deferito il proprietario all'autorità giudiziaria. La Procura competente è quella di Nola , ma , nonostante i reati siano in diminuzione grazie all'attività di repressione ,tanti sono i fascicoli che riguardano gli abusi sull'intera area del Parco dipendenti anche dalle Procure di Torre Annunziata e Napoli. Le Procure e il Parco del Vesuvio con i carabinieri forestali lavorano in sinergia per contrastare l'abusivismo edilizio.