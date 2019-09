Sabato 14 Settembre 2019, 12:07

I carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano hanno scoperto, in via Funari, un laboratorio tessile abusivo gestito da una 60enne del posto. La donna non aveva l'autorizzazione per l'attività né i formulari e i registri di carico e scarico rifiuti, inoltre nelle pertinenze dell'attività erano stoccati illegalmente dieci sacchi colmi di scarti tessili.I militari dell'Arma hanno denunciato la titolare per smaltimento illecito di rifiuti sanzionandola per più di duemila euro. Sequestrati il locale, le attrezzature e i 10 sacchi di rifiuti destinati ad uno smaltimento illegale.