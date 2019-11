Bltiz dei vigili urbani nel comune di Marano, sequestrato il più grande deposito per materiale edili del territorio. Sul posto si sono recati i vigili urbani e il personale dell'ufficio tecnico comunale, che già nella giornata di ieri avevano diffidato i titolari della struttura. Il deposito, secondo quanto accertato, è completamente abusivo. Nella giornata di ieri, invece, nella vicina via Pepe sono stati scoperti e sequestrati quattro mini appartamenti abusivi realizzati nella stessa palazzina in cui, appena un anno fa, i carabinieri della compagnia di Marano sequestrarono appartamenti e un negozio di ferramenta, tutti costruiti senza alcuna autorizzazione edilizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA