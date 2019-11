Blitz in provincia di Napoli. Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del lavoro “nero” e alla prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro i carabinieri della stazione di boscoreale e del nucleo ispettorato del lavoro di napoli hanno sequestrato un opificio tessile. era stato ricavato nel magazzino di una 47enne incensurata del posto ed era privo di qualsiasi autorizzazione. nel corso della verifica inoltre sono stati individuati 3 lavoratori “a nero” –2 italiani e un bengalese- e riscontrate ben 12 violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. al sequestro dei locali si sono aggiunte sanzioni amministrative per 96.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA