I Carabinieri della Stazione di Forio hanno denunciato un 39enne del luogo per abusivismo edilizio e sequestrato una struttura di 98 mq realizzata ex novo in muratura, con rivestimenti in tufo verde, una pietra locale. Gli accertamenti sono stati avviati lo scorso 16 maggio, quando una pattuglia dei Carabinieri ha controllato un furgone carico di materiale edile nel Comune di Forio, in località Panza, constatando che la merce fosse stata commissionata da un cantiere edile limitrofo al luogo del controllo. Dal successivo sopralluogo, eseguito insieme a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Forio, è emerso che la costruzione era sprovvista di titoli autorizzativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA