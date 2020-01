Raffica di controlli della polizia municipale a Napoli Est, per le attività di prevenzione e repressione degli abusi nel settore commerciale. Gli agenti dell'Unita' Barra, San Giovanni, Ponticelli, comandati da Enrico Fiorillo, hanno ispezionato numerosi negozi e punti vendita alimentari, elevando sanzioni soprattutto per le occupazioni abusive di suolo fino a disporre la chiusura ed il sequestro di un market macelleria e salumeria.



In particolare, l'esercizio per cui è stata disposta l'interdizione dell'attività, è stato verbalizzato sia per le tabelle pubblicitarie abusive e non autorizzate esposte dal commerciante, sia per l'occupazione abusiva di suolo pubblico con la realizzazione di un gazebo, anch'esso posto sotto sequestro con informativa di reato inviata alla Procura della Repubblica.



I controlli, avviati dalla polizia municipale, da martedì scorso con blitz quotidiani sulle aree urbane della periferia orientale, proseguiranno senza sosta. Le ispezioni riguarderanno anche la corretta deposizione dei rifiuti urbani sia per gli esercenti che gli abitanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA