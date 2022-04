Pomigliano d'Arco, sequestrata struttura di 800 metri quadri nello stadio Gobbato

Una struttura di quasi 800metri quadrati, ed una recinzione, sono stati sequestrati dalla polizia municipale nello stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d'Arco, che ospita, tra l'altro, la squadra femminile di calcio locale che milita in serie A. Gli agenti della polizia municipale hanno anche denunciato una persona. Il sequestro, avvenuto per assenza delle autorizzazioni edilizie, è stato convalidato dal gip del tribunale di Nola, che ha ritenuto legittima l'operazione della polizia municipale.

In particolare gli agenti hanno constatato la realizzazione di un muro di cinta, l'apertura di un varco carrabile per l'accesso ad un parcheggio a pagamento, e l'edificazione di alcuni locali, probabilmente destinati agli spogliatoi delle squadre di calcio, di circa 790 metri quadrati. Inoltre, in un'altra zona dello stadio, erano stati realizzati alcuni vani che ospitavano i servizi igienici.