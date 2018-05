Torre del Greco, serata di tatuaggi e beneficenza per costruire un rifugio per animali

Martedì 8 Maggio 2018, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 21:20

TORRE DEL GRECO - Una serata di tatuaggi e donazioni per aiutare cani e gatti randagi: appuntamento il 18 maggio da "Indelebile Tattoo" in via Calastro a Torre del Greco per un "Walk In di beneficenza dedicato agli animali. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per la costruzione dell'Oasi di Zampa e Milo, un rifugio per gli amici a 4 zampe. I tattoo artist Vincenzo Formisano, Enzo Opaco, Antonio Agretto e Mariarita Renatti metteranno le loro professionalità a disposizione della causa dalle 17 alle 22. "Sosteniamo tutti insieme la causa - dicono gli organizzatori dell'evento - Chi volesse donare può farlo durante il Walk In o attraverso la pagina Facebook delle donazioni del progetto".Il progetto si chiama "Ad un passo dalla realizzazione... l'oasi di Zampa e Milo" ed è promosso da Egle, volontaria animalista di Torre del Greco. "Da 7 anni mi occupo di loro, di queste povere anime abbandonate: accolgo gattini ma anche i cani, non mi tiro mai indietro, li salvo, li curo, li sfamo e trovo per loro delle bellissime adozioni. Purtroppo - racconta Egle - c'è un limite di spazio, per questo ho deciso di realizzare un oasi. Il primo step, cioè la firma del contratto di affitto, è andato in porto ma adesso ci sono da portare a termine i lavori per costruire un'area per gatti con recinto, reti di protezione alte, una casetta in legno da esterno e un'area cani. Per fare ciò ho bisogno del vostro aiuto. Tutto sarà ovviamente documentato con fatture, scontrini, foto e video: potete anche spedire pappe, cibo, farmaci e magari reti, pannelli, pedane in legno. Serve il vostro aiuto: realizziamo questa oasi per gli amici a 4 zampe".