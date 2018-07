Mercoledì 25 Luglio 2018, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 23:00

Fuorigrotta in tilt per la festa inaugurale della nuova Edenlandia. Il parco giochi di Napoli ha riaperto i suoi cancelli alla cittadinanza d una folla festante ha letteralmente invaso, fin dalle prime ore della serata, il piazzale d’ingresso al parco dei divertimenti.Spettacoli, acrobati, animatori e le ritrovate graffe hanno reso unica questa prima serata che ha attirato in zona oltre cinquemila persone.Solo alcune delle giostre però saranno accessibili, in attesa delle ulteriori ultimazioni e degli ultimi collaudi. Un primo grande successo per il parco giochi che la città attendeva da oltre cinque anni.