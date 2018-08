Serenata nella notte di Castellammare: caos traffico, esplode la rabbia dei cittadini

Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE - Una serenata in centro e scatta il caos in città. Nella notte l'episodio a via Roma, a Castellammare, quando un futuro sposo ha deciso di dedicare una serata speciale alla sua adorata metà con tanto di cantante neomelodico e fuochi d'artificio. Il tutto bloccando il traffico di una delle arterie principali della città. E allora sui social, scatta la rabbia e la protesta dei residenti e di coloro che per mezz'ora e più sono rimasti bloccati per la folla curiosa che seguiva l'evento di dubbio gusto. Senza l'intervento sperato di vigili urbani o forze dell'ordine.E se c'è chi domani giocherà anche i numeri sulla ruota di Napoli per gli sposi e il caos, oltre che per la canzone neomelodica, sono molti di più coloro che chiedono controlli e ordine pubblico in strada, diventata terra di nessuno per show rumorosi e cafoni. «Pensavo fosse amore invece era un carretto - dice una ragazza - altro che calesse. Non c'era poesia o amore, solo musica a palla e canzoni urlate, io al posto della sposa sarei scappata a gambe levate. Ma poi in pieno centro si può bloccare il traffico per una serenata?».