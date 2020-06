Nei suoi 60 anni di vita, Sergio De Gregorio ha sempre bruciato le tappe. Era adolescente quando iniziò a collaborare con «Paese sera», giovanissimo quando avviò la collaborazione con Radio uno e si avvicinò al Psi nella corrente napoletana di Antonio Carpino. Non si è fatto mai mancare nulla: scoop giornalistici, elezioni parlamentari, intrecci oscuri con cambi di casacca determinanti. E anche i coinvolgimenti in più procedimenti giudiziari, con tanto di arresti, patteggiamenti, rivelazioni su Silvio Berlusconi.

Si definiva «garantista», Sergio De Gregorio, negli anni del caso Tortora, cui dedicò un libro dopo averne scritti altri due sulla guerra di camorra tra Nco e Nf, orgoglioso di potersi definire anche «il più giovane giornalista d'Italia» per l'iscrizione a 19 anni tra i pubblicisti. Un albo da cui stato sospeso ora dall'Ordine dei giornalisti della Campania, dopo l'ultimo arresto nell'inchiesta romana per riciclaggio e estorsione. Un garantista che, collaboratore con il settimanale «Oggi», non esitò a svelare la crociera del pentito Tommaso Buscetta con la compagna nell'estate del 1995 che scatenò polemiche, proprio quando si infiammavano le accuse sui contatti mafiosi di Giulio Andreotti. «Oggi», ma prima c'era stata la collaborazione con «l'Espresso» diretto da LIvio Zanetti di cui era corrispondente da Napoli. E poi i tentativi di fondare giornali con il timbro socialista, la realizzazione della sua Alfa press service, agenzia giornalistica napoletana. Fu anche uno dei primi, attraverso i suoi contatti, a intervistare Bettino Craxi ad Hammamet. Era il suo vanto il curriculum giornalistico, che l'aveva portato a collaborare anche con importanti trasmissioni Rai. Rapporti e contatti molti e variegati, nella realtà giornalistica, nel mondo dei servizi segreti, tra le forze dell'ordine e nella politica. Naturale che il giornalismo gli stesse stretto.

«La mia vera creatura è stata l'associazione Italiani nel mondo» ha ripetuto spesso. Un'associazione, costituita 20 anni fa, diventata serbatoio di voti e consensi, con relazioni tra gli emigranti italiani in più parti del globo. L'avvicinamento a Forza Italia è rapido. De Gregorio diventa assistente al Parlamento europeo, tenta la scalata alla Regione Campania sfiorata per poco nella lista di Gianfranco Rotondi. Ma, deluso per gli scarsi appoggi a destra, si avvicina all'Italia dei valori di Antonio Di Pietro. Fa un accordo, lascia la direzione de «l'Avanti» che aveva preso nel 1996, e viene eletto al Senato. E qui c'è subito la rottura, quando De Gregorio si auto vota alla presidenza della commissione Difesa, con i consensi di Forza Italia trasformata in Casa della libertà. Il passo a destra è la conseguenza: vota la sfiducia al governo Prodi, passa con la Cdl e viene eletto con la nuova lista ancora al Senato.

È riciclaggio e favoreggiamento alla camorra l'accusa della Procura di Napoli nel 2007, nata dopo la scoperta di assegni girati da De Gregorio in casa di un presunto affiliato al clan Nuvoletta. Poi altre indagini nei suoi confronti a Roma e a Reggio Calabria, per finire con le false fatturazioni e la truffa per i fondi al quotidiano «l'Avanti». In questa indagine, finisce agli arresti domiciliari nel 2012 e nella successiva inchiesta sulla compravendita dei senatori promossa da Berlusconi per far cadere Prodi. Patteggia, accusa il leader e fondatore di Forza Italia che viene condannato in primo grado. Il processo finirà in prescriziona nel 2018. Nella sua ultima intervista al Mattino, dopo la condanna di Berlusconi dichiarò: «Ho ricevuto solo critiche, in solitudine. Ho riferito la verità, anche se non si può essere contenti per una condanna. Berlusconi avrebbe dovuto passare la mano». Ma neanche lui, De Gregorio, riesce a farsi da parte tranquillo. Sposato e con figli, ormai stabilmente a Roma è finito in un'altra vicenda giudiziaria. Tutta da chiarire.



