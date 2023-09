«Assenza di prova circa l'effettività del danno patrimoniale cagionato al Comune di Napoli». È questa, in sintesi, la motivazione alla base della sentenza con cui ieri la prima sezione d'appello della Corte dei Conti ha respinto il ricorso del procuratore generale e confermato l'assoluzione, già decisa nel giugno 2021, nei confronti di quattro ex assessori e tre dirigenti comunali che tra il 2008 e il 2015 si alternarono nella gestione dei servizi cimiteriali cittadini. Il verdetto dà un'ulteriore definitiva spallata all'inchiesta contabile sui presunti mancati incassi relativi al servizio di illuminazione nei vari cimiteri della città.

APPROFONDIMENTI Campania, altri 500 migranti in arrivo Il messaggio di San Gennaro: un video per le donazioni del sangue Degrado e pericoli nel rione De Gasperi: riqualificazione al palo

Dopo sei anni di apnea giudiziaria, in attesa che inchieste e processi seguissero il loro corso, gli imputati hanno tirato un sospiro di sollievo. Assolti gli ex assessori ai cimiteri Sabatino Santangelo (dal 2008 al 2010 e già vicesindaco di Napoli), Paolo Giacomelli (nel periodo 2010-2011), Bernardino Tuccillo (tra 2011 e 2013), Alessandro Fucito (2013-2016) e assolti, in qualità di dirigenti che ricoprirono incarichi di responsabilità nel settore cimiteriale, Francesco Crispino (per il periodo 2007-2009), Andrea De Giacomo (2010-2016), Maria Aprea (2013-2016). Nel collegio difensivo gli avvocati Enrico Angelone, Roberto De Masi, Felice Laudadio, Bruno Ricciardelli, Luca Ruggiero, Giuseppe Russo, Enrico Soprano, Mario Rosario Spasiano.

La vicenda finita al vaglio della giustizia contabile ruotava attorno al servizio di illuminazione e manutenzione di lampioni e lampade votive installati nei vari cimiteri della città, un affare milionario. Dal 1987 e per un'iniziale durata ventennale il servizio fu affidato all'Eav (Ente Autonomo Volturno). Poi, scaduta la concessione, ci furono proroghe che la Procura aveva ritenuto «svantaggiose» e «indebitamente concesse» sostenendo che a non far quadrare i conti ci fosse lo squilibrio tra il totale delle entrate (stimate in 28 milioni e 800mila euro) che il Comune avrebbe potuto verosimilmente incassare se avesse avviato con tempismo una gara pubblica per il rinnovo della concessione in questione e il totale di fatto incassato (2 milioni e 555mila euro) sulla scorta dell'originaria concessione prorogata. Uno squilibrio dettato, secondo l'accusa, dal fatto che gli incassi della concessionaria erano calcolati in base al consumo di energia elettrica delle utenze e non in base al numero di queste ultime e che c'era un rapporto sfavorevole (appena il 4%) tra gli incassi dell'utenza acquisiti dall'Eav e il canone annuale che quest'ultima versava nelle casse comunali.

«Questo squilibrio - scrivono i giudici nella sentenza con cui hanno bocciato il ricorso della Procura generale e assolto gli imputati - per colorarsi anche sotto il profilo del danno erariale avrebbe dovuto trovare più sicuro aggancio in dati economico-comparativi caratterizzati da maggiore solidità rispetto a quelli forniti dal requirente». Di qui la decisione dei giudici: imputati assolti e spese di lite (5mila euro per ciascuno di essi) a carico del Comune di Napoli.