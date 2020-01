Gaia, 18enne tetraplegica costretta ad andare a scuola in carrozzina: «Noi, vicini alle famiglie dei disabili»

Prendo spunto dal video pubblicato sul sito web de Il Mattino per offrire un contributo di chiarezza sul sistema di trasporto scolastico municipale dedicato agli alunni con disabilità, per una corretta informazione ai cittadini». È la risposta dell'assessore al welfare Monica Buonanno alla denuncia di Marisa, la mamma di Gaia, 18enne tetraplegica costretta ad andare in carrozzina a scuola senza trasporto scolastico.



«L'amministrazione comunale - spiega Buonanno - ha scelto, con impegno e determinazione, di assicurare il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni con disabilità mediante la società in house, per i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di tutelarne il diritto allo studio. Dal monitoraggio che attiviamo costantemente con la Napoli Servizi ci risulta che ogni alunno delle scuole elementari e medie questa città, che ha presentato domanda, riceva il servizio. Per gli alunni che frequentano, invece, le scuole secondarie di secondo grado in termini amministrativi la competenza è regionale: secondo quanto previsto dalla legge, infatti, le famiglie ricevono un apposito contributo economico finanziato dallaed erogato sulla base del tragitto casa-scuola e, in questo processo, l'amministrazione locale è chiamata a fare da tramite in quanto ente di prossimità. In questi anni ci siamo impegnati e battuti affinchè la procedura fosse più snella possibile per rispondere, alla luce dei progetti individualizzati presentati dai dirigenti scolastici, al bisogno di ogni alunno con disabilità. Abbiamo a cuore la serenità e la tutela di ogni cittadino, ma d'altra parte siamo chiamati a rispondere a norme e procedure definite che non consentono di utilizzare in altro modo il servizio di trasporto di competenza municipale, riservato agli alunni delle scuole elementari e medie. Siamo disponibili, però, a sostenere la battaglia delle famiglie, in concerto con la Regione, per migliorare le condizioni degli studenti con disabilità e garantire a tutti il diritto allo studio».