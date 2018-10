Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato Salvatore Oliviero, un incensurato 40enne di Sant’Anastasia. Con il supporto di personale dell’Enel fatto intervenire nel suo supermercato in via Don Sturzo, i militari dell’Arma hanno accertato che Oliviero aveva manomesso il contatore installato dalla compagnia erogatrice e rubato energia elettrica per circa 60mila euro, come stimato dai tecnici. Ora l’arrestato è in attesa di rito direttissimo.