Sesso e prostituzione, il franchising delle squillo: appartamenti in sei città, arrestate le «imprenditrici»

Le case di tolleranza sono chiuse da anni ormai, ma non per due sorelle di Caivano, a capo di un redditizio giro di prostituzione che ha fruttato loro 700mila euro in due anni. Gli appartamenti dislocati tra Giugliano, Napoli, Melito, Aversa, Gricignano e Orta di Atella erano infatti frequentatissimi. Le giovani sudamericane erano molto desiderate, una sopratutto, Anita, che era costretta a lavorare anche a Natale. Sulle tracce delle due...

