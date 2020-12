Sesso e voti, docente a giudizio all'università Federico II: sotto inchiesta anche 42 studenti

Ci sono 42 alunni indagati per reati che vanno dal falso (a proposito di voti per esami mai sostenuti), a presunte prestazioni sessuali date o promesse al proprio docente. Poi ci sono almeno quattro alunne che sono state indicate come presunte parti offese di richieste di prestazioni intime in cambio di voti, in uno scenario poco edificante per le istituzioni accademiche coinvolte. Sono queste le conclusioni della Procura di Napoli, che ha inoltrato al gip la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Angelo Scala, fino alla scorsa primavera professore di procedura civile a Giurisprudenza (Federico II), ma anche docente in forza alla Università telematica Giustino Fortunato di Benevento.

Nei suoi confronti la Procura ipotizza due reati in concorso con una pattuglia di oltre quaranta alunni (allievi di entrambi i sessi): induzione indebita a dare o promettere utilità, a proposito di un presunto scambio di favori sessuali grazie all'impegno del docente a dare voti favorevoli o raccomandazioni presso altre cattedre; e il falso, nell'ipotesi secondo la quale alcuni esami non sarebbero mai stati sostenuti, nonostante venisse di volta in volta caricato il voto sulla scheda personale dell'alunno, sulla camicia e sull'archivio della stessa facoltà di giurisprudenza. Ma non è tutto. A leggere la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Scala, spunta anche l'accusa di traffico di relazioni, a proposito del presunto «impegno a intercedere con i suoi colleghi docenti titolari delle cattedre relative agli insegnamenti di Scienza delle Finanze, Economia politica e Diritto processuale civile, Diritto penale, Diritto dell'Unione europea, fornendo rassicurazioni in ordine al superamento dei relativi esami».

Non manca un riferimento al presunto tentativo da parte di Scala di favorire una suo ex alunno candidato a diventare avvocato, che avrebbe fatto leva sullo stesso canovaccio: dare o promettere rapporti sessuali, «a fronte dei quali il docente assicurava di intercedere presso i colleghi universitari componenti della commissione di esame, al fine di garantirgli il superamento dello stesso».

Difeso dal penalista Claudio Botti, la scorsa primavera Scala era stato destinatario di una misura interdittiva dall'insegnamento per un anno. Nel corso di un interrogatorio aveva poi respinto l'accusa di aver mercificato la propria funzione di docente, in cambio di prestazioni sessuali, ricordando anche di aver sempre avuto un rapporto aperto e in alcuni casi cameratesco con alcuni studenti. Pochi mesi fa, il Tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta di arresti ai domiciliari inoltrata dalla Procura di Napoli, dal momento che erano cessate le esigenze cautelari con le dimissioni del prof. Indagine condotta dai pm Francesco Raffaele e Henry Jhon Woodcock, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, brutto lo scenario che emerge dalle verifiche condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziaria, anche alla luce delle più recenti fasi investigative. Sono state decine le convocazioni di alunni e alunne finite nell'inchiesta. E lo spaccato emerso fino a questo momento è tutt'altro che lusinghiero per la più prestigiosa università del sud Italia: decine di studenti (maschi e femmine), che risultano concorrenti nell'accusa di corruzione sessuale con il docente Scala (tecnicamente si tratta di una induzione indebita a dare o promettere utilità), la cui posizione è stata stralciata in vista di un secondo filone del sexgate universitario. Decisive le intercettazioni ambientali ricavate grazie a un trojan piazzato in telefono e computer del docente finito a giudizio, che in alcuni casi hanno anche filmato gli approcci del docente. Solo quattro alunne invece vengono indicate come parti offese, assieme alle università in cui il docente ha esercitato. Un caso destinato alla valutazione del giudice per le indagini preliminari, mentre tocca alla Procura studiare le prossime mosse per gli oltre quaranta alunni indagati in concorso con il prof.

© RIPRODUZIONE RISERVATA