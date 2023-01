Metropolitana di Napoli, vuole fare sesso sui binari: bloccato

In via Giulio Cesare a Fuorigrotta, nei pressi della metropolitana, scatta la segnalazione di un’aggressione. E i poliziotti, giunti sul posto, trovano una donna con il volto tumefatto che racconta che, poco prima, il suo compagno aveva preteso di avere un rapporto sessuale sui binari della stazione ferroviaria e, al suo rifiuto, aveva tentato di abbassarle i pantaloni colpendola con pugni sul viso.

Immediate le indagini e il fermo del 36enne russo, denunciato per violenza sessuale e lesioni. Non solo. I due, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.