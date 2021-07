Sesso orale in piazza a Napoli, i due amanti ripresi dalle telecamere a largo Banchi Nuovi

Scandalo nel centro storico di Napoli. Centinaia di persone hanno assistito stasera poco dopo le 21 alla performance di due giovanissimi che, incapaci di contenere i bollenti spiriti, hanno fatto sesso a Largo Banchi Nuovi, nel cuore del centro storico di Napoli. In un frame raccolto da un residente della zona si può notare una ragazza - giovanissima secondo le prime testimonianze - praticare sesso orale a un suo coetaneo. Le immagini diffuse dal Comitato Vivibilità Cittadina e Qualità della Vita guidato da Gennaro Esposito hanno fatto il giro del web in pochissimi istanti scatenando un coro di proteste tra quanti, e sono sempre di più, chiedono più decoro nel centro cittadino.

Non è la prima volta che nel centro storico si verificano scene del genere. Un episodio simile destò scalpore non molto tempo fa nella centralissima piazza San Domenico. Allora i focosi amanti scelsero una panchina, questa sera i due giovanissimi che hanno dato scandalo hanno preferito le scale che costeggiano il Largo Banchi Nuovi.

«Non siamo né bacchettoni né integralisti - denuncia il presidente del Comitato Vivibilità Cittadina Gennaro Esposito - ma riteniamo che l'episodio, assolutamente non isolato, sia indicativo di una decadenza dei costumi. Manca la consapevolezza del valore dei comportamenti in questi giovani, lontani anni luce dai loro coetanei degli anni '60 che professavano attraverso i medesimi comportamenti conquiste di libertà. Siamo gli unici - continua Esposito - a lanciare l'allarme, restando assolutamente isolati. Presto però questo problema non potrà più essere ignorato».

Pochi istanti dopo la loro performance i due giovani hanno fatto perdere le loro tracce, allontanandosi dal luogo del misfatto e confondendosi tra la folla di ragazzi che già comincia ad affollare le strade e i vicoletti del centro antico della città.