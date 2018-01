Sesto raid al liceo Caccioppoli: stavolta i ladri a caccia di rame. La beffa: doppi turni per gli studenti

Venerdì 19 Gennaio 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 15:04

Un furto è stato compiuto la scorsa notte nell'area antistante il Liceo Scientifico Caccioppoli di Napoli: ignoti hanno rubato alcuni cavi di rame. È la sesta volta in pochi mesi che l'istituto scolastico di via Nuova del Campo finisce nel mirino dei ladri: si tratta del sesto raid in pochissimo tempo. Sul posto è giunta la polizia. A inizio mese i malviventi hanno portato via computer e altro materiale. La scorsa settimana gli studenti sono scesi in piazza per denunciare i disagi causati dai continui furti e per sollecitare maggiore sorveglianza.Oltre il danno anche la beffa. Il furto avvenuto questa mattinata nel liceo «Caccioppoli» di Napoli allontana il momento in cui gli allievi potranno fare ritorno nella loro scuola di via Nuova del Campo, a Napoli. I ladri hanno portato via una cinquantina di metri di cavi di rame che dovevano servire ad allacciare la cabina elettrica della scuola con la rete principale. I cavi erano stati da poco sistemati dagli operai. E dopo il furto della notte scorsa le opere dovranno iniziare daccapo. Senza corrente non è possibile avviare alcuna attività: e così i ragazzi dovranno continuare a seguire le lezioni con i doppi turni presso altre strutture scolastiche della zona.