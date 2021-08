Napoli nord senza acqua, il dramma dei sette positivi in una casa: «Ci laviamo con la minerale»

In sette in casa, tutti positivi al Covid e senza un goccio d'acqua da cinque giorni. È la denuncia di una famiglia di Marano che vive, come altre centinaia di famiglie del territorio, il dramma della mancanza d'acqua. «Non abbiamo ricevuto alcun aiuto - spiegano - Dalle nostre parti, in va Madre Teresa di Calcutta, non si è vista nemmeno un'autobotte. Ci laviamo con l'acqua minerale».

I lavori all'impianto idrico, in tilt da alcuni giorni, non sono ancora terminati. È in corso, da quanto si apprende, la sostituzione di una pompa. L'intervento, che doveva essere ultimato entro ieri, è complesso e richiederà ulteriore tempo. Disagi a non finire in tante zone del territorio, in particolare del centro storico.