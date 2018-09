Sette cuccioli di cane abbandonati â€‹in corsia: salvati dai poliziotti nel Napoletano

Nella mattinata odierna, i componenti di una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, nel corso della consueta attività di Vigilanza Stradale sulle principali arterie stradali della provincia di Napoli, mentre transitavano al km 39 della S.S. 7 Bis Variante, notavano alcuni cuccioli di cane tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia normale.



Gli Agenti, al fine di evitare pericoli alla sicurezza degli utenti in transito sulla tratta stradale ed ai cuccioli, fermavano il veicolo di servizio e riuscivano, con non poche difficoltà, a recuperare i piccoli animaletti. Gli stessi, mentre effettuavano un sopralluogo tra i cespugli limitrofi, rinvenivano, tra le sterpaglie, ulteriori cuccioli per un totale di addirittura 7. I cagnolini venivano rifocillati sul posto dai poliziotti, sistemaiti in alcuni cartoni e successivamente affidati al canile convenzionato “Fido e Felix” di Frattamaggiore

Martedì 11 Settembre 2018, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA