Sette extracomunitari nella Transit: controlli anti-caporalato a Pozzuoli

Sabato 1 Settembre 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette immigrati, di cui due irregolari, sono stati fermati a Licola, nel Napoletano, a bordo di un pulmino abusivo nel corso di un'azione congiunta di polizia municipale di Pozzuoli e polizia di Stato. I controlli sono scattati dopo esposti che segnalavano la circolazione di pulmini con extracomunitari a bordo diretti alla stazione della Cumana di Licola. Dopo una serie di appostamenti, è stato fermato un mezzo con a bordo sette immigrati: tre pakistani, una cinese, un danese, un ivoriano ed uno del Gambia. Dai controlli è emerso che la cinese e il gambiano erano sprovvisti di permesso di soggiorno. Il veicolo, invece, risultava adibito a trasporto di persone, ma omologato per il trasporto di merci. Inoltre, la targa bulgara corrispondeva ad altro veicolo, mentre dal controllo del telaio il pulmino è risultato essere italiano e intestato a una donna bosniaca residente a Roma.Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro penale in attesa di ulteriori indagini. Il conducente del veicolo, il cittadino gambiano, oltre ad essere sprovvisto di permesso di soggiorno e senza la patente di guida, esponeva sul parabrezza un contrassegno per disabili intestato ad una minore residente nel Casertano. L'uomo è stato denunciato per ricettazione