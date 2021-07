Licola, discarica con sex toys nei pressi della spiaggia

Sex toys tra i rifiuti, è la triste e fastidiosa immagine, di una discarica “hot” a Licola mare, nel comune di Pozzuoli.

Il caso, con tanto di foto, è stato segnalato da Umberto Mercurio, su Facebook:

«L'area sopra al ponte dove si svolge il mercato del giovedì sta diventando una discarica di frigoriferi, e non solo. Questo luogo sembra essere preferito da chi pratica sesso estremo a giudicare dagli oggetti che sono sparsi sul ponte. Un appello per favore, rimuovete questi oggetti visto che li ci passeggiano anziani e bambini e mettete in sicurezza questa area».

Solidarietà dagli utenti della rete all'appello di Mercurio, che auspicano maggiore attenzione e controllo per la frazione di Licola Mare.